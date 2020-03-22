Непогода – проезд закрыт на Туманный и Териберку

22 марта с 19.15 закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с км 32 до посёлка Туманный по погодным условиям (усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости).

Как сообщает «Мурманскавтодор», сегодня же с 18.30. автоподъезд к селу Териберка (км 0 - км 40) закрыт для проезда в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, отсутствие видимости, снег, метель) до улучшения погодных условий.