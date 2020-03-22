Мурманская область. Арктика (16+)22.03.20 19:35
Непогода – проезд закрыт на Туманный и Териберку
22 марта с 19.15 закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с км 32 до посёлка Туманный по погодным условиям (усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости).
Как сообщает «Мурманскавтодор», сегодня же с 18.30. автоподъезд к селу Териберка (км 0 - км 40) закрыт для проезда в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, отсутствие видимости, снег, метель) до улучшения погодных условий.
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Наталья
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омега
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Валерий Лысенко
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Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
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