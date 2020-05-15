Непогода – проезд закрыт в Териберку, Туманный и на Заполярный

Как сообщает «Мурманскавтодор», в настоящее время закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с км 32 до посёлка Туманный. Остаётся закрытым и автоподъезд к селу Териберка до улучшения погодных условий.

15 мая закрыт проезд по автодороге Р-21 «Кола» км 1542 - км 1571 ( от поворота на Заполярный до поворота на КПП «Борисоглебск») по погодным условиям (сильный ветер, снег, метель, плохая видимость).