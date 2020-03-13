Мирославе Киселёвой необходима поддержка земляковCapesize в Мурманском морском торговом порту, или Завораживающая красота работы портовиков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.03.20 17:00

Непогода не помешала депутатскому рейду на важный объект

13 марта в Североморске состоялся депутатский рейд на строительную площадку, где возводится новая средняя школа на 1200 мест. Председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, его заместитель Игорь Козинский, депутаты Евгения Гордеева, Вячеслав Годунов, Владимир Марыгин проверили ход работ по возведению этого социально важного для флотской столицы объекта.

Пояснения делал Андрей Орлов, директор МБУ «Административно-хозяйственное и транспортное обеспечение», он же и заказчик строительства школы, и строительный контроль, и депутат представительного органа власти.

В связи со значительным объёмом буровзрывных работ, которые пришлось выполнять в непосредственной близости от жилых домов, было допущено отставание от графика строительных работ. Но, как пояснил Андрей Орлов, за счёт того, что работы ведутся в две смены, на объекте трудится 110 высококлассных специалистов, нет проблем с материалами, а работы ведутся сразу на нескольких объектах параллельно, подрядчик в лице ЗАО «МНК-ГРУПП» к маю наверстает отставание. К примеру, ещё не все стены возведены, а на уже построенных этажах монтируются вентиляционные короба и водоотведение. 

Ход работ контролируется не только главой ЗАТО, Советом депутатов, Минстроем, МБУ АХТО, но и любой житель может наблюдать за строительством школы в реальном режиме времени. К сентябрю строители перейдут к работам уже на четвертом, завершающем этаже школы. А срок сдачи школы 12 января 2021 года.

Аналогов такой школы в Мурманской области нет. Здесь будет не только современное оборудование, но и актовый, спортивный, тренажерный залы, столовая на 633 места и актовый зал на 700 мест, спортивная площадка. Сама школа будет состоять из пяти блоков, один из которых – начальная школа.

Депутаты задали немало интересующих их вопросов и Андрею Орлову, и строителям.

С апреля 2020 года начнётся онлайн трансляция строительство детского сада на 220 мест на улице Восточная. 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

User
07.03.20 15:56
А почему бы не узнать мнение по этому поводу лично у Николая Иванченко? С трудом верится в святость 15-го Тимофея!
Комментарий к новости:Весеннее обострение: в Мурманске дети стали раздражителями для взрослых
alex
07.03.20 13:22
сборная «Мурманские биполярники» и команда 8 гимназии «Спартак-юниоры»
Комментарий к новости:«Что? Где? Когда?» - на все вопросы ответы знают заполярные школьники
Максим
07.03.20 12:01
Коррупционный чиновник ФосАгро обязан быть кандидатом экономических наук (доцент). А действительно как Смирнов Алексей Игоревич получил К.Э.Н. На премиальные ?!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире01:30«Медленное ТВ-Камин».05:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)05:20«Любовь случается». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную продолжают снижаться-PRO Валюту (16+)Курс доллара снижается почти на 84 копейки, евро теряет почти 1,8 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок № 1 Кольской АЭС выведут в плановый ремонт-PRO ЖКХ (18+)Минстрой РФ хочет вытрясти долги за ЖКУ со всех недобросовестных граждан-PRO Нефть и газ (18+)Нынешний коэффициент извлечения нефти в России, составляющий 29-30% – это позор-PRO Законы (18+)Госдума приняла в первом чтении пакет из трёх законопроектов по налоговым льготам в Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 796 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика