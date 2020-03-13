Непогода не помешала депутатскому рейду на важный объект

13 марта в Североморске состоялся депутатский рейд на строительную площадку, где возводится новая средняя школа на 1200 мест. Председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, его заместитель Игорь Козинский, депутаты Евгения Гордеева, Вячеслав Годунов, Владимир Марыгин проверили ход работ по возведению этого социально важного для флотской столицы объекта.

Пояснения делал Андрей Орлов, директор МБУ «Административно-хозяйственное и транспортное обеспечение», он же и заказчик строительства школы, и строительный контроль, и депутат представительного органа власти.

В связи со значительным объёмом буровзрывных работ, которые пришлось выполнять в непосредственной близости от жилых домов, было допущено отставание от графика строительных работ. Но, как пояснил Андрей Орлов, за счёт того, что работы ведутся в две смены, на объекте трудится 110 высококлассных специалистов, нет проблем с материалами, а работы ведутся сразу на нескольких объектах параллельно, подрядчик в лице ЗАО «МНК-ГРУПП» к маю наверстает отставание. К примеру, ещё не все стены возведены, а на уже построенных этажах монтируются вентиляционные короба и водоотведение.

Ход работ контролируется не только главой ЗАТО, Советом депутатов, Минстроем, МБУ АХТО, но и любой житель может наблюдать за строительством школы в реальном режиме времени. К сентябрю строители перейдут к работам уже на четвертом, завершающем этаже школы. А срок сдачи школы 12 января 2021 года.

Аналогов такой школы в Мурманской области нет. Здесь будет не только современное оборудование, но и актовый, спортивный, тренажерный залы, столовая на 633 места и актовый зал на 700 мест, спортивная площадка. Сама школа будет состоять из пяти блоков, один из которых – начальная школа.

Депутаты задали немало интересующих их вопросов и Андрею Орлову, и строителям.

С апреля 2020 года начнётся онлайн трансляция строительство детского сада на 220 мест на улице Восточная.