Мурманская область. Арктика (16+)21.04.20 12:29
Непогода, однако. В Туманный и Териберку не проехать
Как сообщает «Мурманскавтодор», сегодня, 21 апреля , с 13чавсов закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с км 32 до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка до улучшения погодных условий.
На этом направлении отмечается усиление ветра, метель, снег, отсутствие видимости.
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