Непогода в Заполярье: метель, гололёд, аварии на дорогах

Мурманское УГМСП ещё вчера предупредило, что в Мурманской области ожидается усиление северного ветра, снег, метель. Но это не останавливает суровых северян. Несмотря на заряды снега, плохую видимость на дорогах, они бесстрашно устремились по своим неотложным делам.

Результат не заставил себя ждать. Как сообщается на vk.com/infokola51, в Мурманске на Ленинградском шоссе столкнулись 18 автомобилей. Как сообщили в УМВД по Мурманской области, авария произошла на объездной дороге на участке от улицы Рогозерская до улицы Кооперативная.

По информации силового ведомства, в результате массового ДТП никто не пострадал.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники ДПС.

Госавтоинспекция Мурманской области предупреждает водителей, наличие гололедных явлений существенно увеличивает риск создания аварийных ситуаций, поэтому по возможности откажитесь от управления личным транспортом, а при отсутствии такой возможности предпримите меры дополнительной предосторожности.

Как сообщает «Мурманскавтодор», сегодня по погодным условиям закрыт проезд по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск (км 0,000 - км 38,160); проезд по автодороге Р-21 «Кола» (км 1408 - км 1510); закрыт автоподъезд к г. Заозерск (км 0+000 - км 16+581); проезд по автомобильной дороге Заполярный - Сальмиярви (км 0 - км 23).