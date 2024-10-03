Неповторимая красота природы Севера в работах русского художника Василия Крайнева

В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» работает выставка «Живопись Василия Васильевича Крайнева, которая была открыта к 145-летию со дня рождения художника».

Как пишет vk.com/murmanculture, Василий Крайнев (1879-1955) - русский художник и педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Учился с 1909 года в Московском Училище живописи ваяния и зодчества и со второго года обучения попал в пейзажную мастерскую, которой руководил А.М. Васнецов. За свои ученические работы Крайнев дважды был удостоен денежных премий - имени С.М. Третьякова в 1912 году и имени И.И. Левитана в 1913 году. В них проявились характерные черты его живописной манеры. С одной стороны, произведения отличает сдержанность колорита, с другой - прорывающийся через кажущуюся монохромность темперамент живописца.

В советском изобразительном искусстве Василий Васильевич Крайнев известен как художник-пейзажист, мастер, главным образом, северного пейзажа, которому посвятил себя с 1925 года, сумел в своих произведениях проникновенно и правдиво раскрыть особые черты, присущие суровой природе Заполярья. Он сумел извлечь из сумрачного северного неба, из лиловато-серой скалистой породы, из отливающих свинцом ледяных вод Заполярья поэзию особого склада и ритма.

В музее представлено 15 живописных произведений автора из фондового собрания музея, посвящённых неповторимой красоте природы Севера.

Посетить экспозицию можно в отделе областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» по 22 декабря. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280817%2Falbum-139605315_00%2Frev