Непраздничные итоги праздничного дня: за 9 месяцев текущего года Следственный комитет РФ направил в суд 408 уголовных дел в отношении 900 коррупционеров

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В соответствии с Конвенцией страны-участники должны добиваться, чтобы должностные лица органов государственной власти были неподкупными, честными и ответственными.

А как сообщил глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин, ущерб от коррупционных преступлений в России в текущем году вырос по сравнению с прошлым годом более чем на 20%. Он оценивается почти в 19 млрд рублей.

«В этому году размер установленного в ходе следствия ущерба составил почти 18,5 млрд рублей. Это более чем на 4 млрд рублей (21,6%) превышает показатели прошлого года, - приводит в статье сайт «РБК» слова Бастрыкина.

Он отмечает, что по инициативе следователей «аресту подверглось имущество лиц, уличенных в коррупции, на сумму почти 24,5 млрд рублей, что на четверть превышает показатели прошлого года».

«Добровольно коррупционеры после начала уголовного преследования передали имущества, денег, ценностей на сумму 4,7 млрд рублей», - сообщил глава СКР. По его словам, «выявляются действительно крупные хищения из государственного бюджета - речь идёт о миллиардах (рублей), которые могли быть направлены на развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры, поддержку наших военнослужащих и их семей».

Согласно данным Александра Бастрыкина, всего за 9 месяцев 2025 года следственные подразделения СКР «возбудили более 24 тысяч уголовных дел по коррупционным статьям, на 16% больше, чем в прошлом году».

- Число расследованных в 2025 году коррупционных преступлений превысило аналогичный период прошлого года на 22,5% и составило почти 26,2 тысячи, причём 19 тысяч - по тяжким и особо тяжким составам (преступлений), - сообщил Бастрыкин.

При этом, отметил он, за 9 месяцев текущего года ведомство направило в суд 408 уголовных дел в отношении 900 коррупционеров, совершивших преступления в составе организованных групп и преступных сообществ, что «более чем в два раза выше показателя прошлого года».

- Всего в суды направлено 11,6 тысячи уголовных дел в отношении 13 тысяч обвиняемых, на 28% больше прошлогоднего результата. Из них 64% составляют дела о взяточничестве, в 16% случаев установлены факты мошенничества, - сообщил глава СКР.