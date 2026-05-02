Неприкасаемые: Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭ-2026

Рособрнадзор запретил проводить досмотр учеников перед сдачей единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Это следует из опубликованных ведомством методических рекомендаций.

Как пишет pnp.ru, согласно документу, организаторы и сотрудники охраны не должны прикасаться к участникам экзамена и их вещам. Если сработает металлоискатель, они должны предложить школьнику добровольно передать предмет, вызвавший сигнал, сопровождающему или оставить в помещении для хранения. При отказе сделать это участников не допустят к экзамену.

По данным Роспотребнадзора, нарушители правил смогут повторно получить допуск к сдаче ЕГЭ только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор представил список предметов, разрешенных для использования участниками ЕГЭ. На рабочем столе аттестуемого, помимо экзаменационных материалов, могут находиться: гелевая или капиллярная ручка с чёрными чернилами; документ, удостоверяющий личность, лекарства (при необходимости), черновики.

