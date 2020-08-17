Непривлекательная ставка по вкладам в топ-10 банков упала до рекорда

Как сообщает ЦБ РФ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады августа вернулась к снижению — опустилась до рекордно низкого уровня в 4,52% с 4,58% в третьей декаде июля.

Напомним, по итогам третьей декады июля ставка подросла до 4,58% с рекордно низких 4,549% во второй декаде, продемонстрировав положительную динамику впервые с мая.