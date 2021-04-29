Нерабочие дни мая не отразятся на оказании гражданам государственных услуг и решении органами власти неотложных вопросов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление регионального правительства о мерах по реализации Указа Президента РФ о нерабочих днях в мае.

Напомним, что Указом с 4 по 7 мая 2021 г. в России устанавливаются нерабочие дни с сохранением работникам заработной платы. 1, 2 и 3, а также 8, 9 и 10 мая являются праздничными днями. Органам публичной власти и работодателям поручено определить количество служащих и работников, обеспечивающих работу организаций с 1 по 10 мая.

Постановлением правительства Мурманской области исполнительным органам государственной власти региона предписано с 4 по 7 мая выстроить свою работу и работу подведомственных организаций без ущерба процессу решения неотложных вопросов и оказания гражданам государственных услуг. Сделать то же самое рекомендовано муниципальным органам управления.

Учреждения здравоохранения Мурманской области с 4 по 7 мая будут работать в обычном режиме, 3 и 10 мая – по субботнему расписанию.

Детские сады с 4 по 7 мая функционируют в формате дежурных групп по дополнительному согласованию с территориальным отделением Роспотребнадзора. 3 и 10 мая дошкольные учреждения будут закрыты.

Школы, гимназии и лицеи Мурманской области с 1 по 10 мая уходят на каникулы. Учреждения среднего профессионального образования организуют свою работу в дистанционном режиме.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, все предприятия энергетики и сферы ЖКХ в выходные и праздничные дни работают в штатном режиме. Также по обычному расписанию осуществляется деятельность аварийно-диспетчерских служб управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК.

Государственная жилищная инспекция Мурманской области не работает в праздничные дни 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая. 30 апреля граждане смогут обратиться в ГЖИ с 09:00 до 17:00, 4, 5, 6 и 7 мая – с 09:00 до 17:15.

Многофункциональные центры в Мурманске в праздничные дни будут закрыты. 30 апреля МФЦ работают с 08:00 до 17:00, 4, 5, 6 и 7 мая – с 09:00 до 17:00.

Режим работы иных организаций на территории Мурманской области будет определён их руководством.