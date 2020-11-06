Неработающим пенсионерам обещают «золотые горы» до 2023 года

Как следует из планов Пенсионного фонда России (ПФР), пенсионные выплаты россиян в 2021-2023 годах будут расти. Как пишет «Life» со ссылкой на данные фонда, уже в ближайший 2021 год пенсии поднимутся на несколько процентов.

«Предполагаемое повышение размера пенсий стоит ожидать на протяжении последующих четырёх лет. В итоге выплаты каждый год будут повышаться примерно на одну тысячу рублей», — цитирует издание данные фонда.

Отмечается, что пенсии будут индексироваться на больший процент, чем власти России закладывают уровень инфляции в стране.

В 2021 году индексация пенсий будет 6,3%, в 2022 — 5,9%, в 2023 — на 5,6%.

Но такие изменения в выплатах коснутся только неработающих пенсионеров. Для работающих — индексация пенсий всё ещё заморожена и их выплаты не вырастут.

План ПФР по пенсиям на следующие три года будет рассмотрена нижней палатой парламента России (Госдумой) во втором чтении 24 ноября этого года. По прогнозам опрошенных экспертов, этот проект утвердят.