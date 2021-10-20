Неработающий мужчина от 30 до 40 лет - судебные приставы Мурманской области составили портрет алиментщика

С начала 2021 года на исполнении у судебных приставов Мурманской области находится 6216 исполнительных производств по взысканию алиментов на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Должниками являются 4891 мужчина (78,7%) и 1325 женщины (21,3%).

Представители сильной половины человечества задолжали своим детям более 1,2 миллиарда рублей, женщины - 357 миллионов рублей. Самая большая задолженность в размере 2,9 миллиона рублей у жителя Колы, ещё 175 должников имеют долги по алиментам свыше 1 миллиона рублей. Средняя задолженность по алиментам на одного должника составляет 214 тысяч рублей.

Самому молодому должнику 19 лет, самому пожилому 69 лет. По возрасту алиментщики распределились следующим образом: от 18 до 30 лет – 247 мужчин, 127 женщин; от 30 до 40 лет – 2792 мужчины, 798 женщин; от 40 до 50 лет – 1562 мужчины, 379 женщин; от 50 до 60 лет – 272 мужчины, 21 женщина; старше 60 лет – 18 мужчин.

За неуплату алиментов 737 должников привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП Российской Федерации (554 – мужчин, 183 – женщины). К уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 Уголовного кодекса РФ, привлечено 422 должников (339 – мужчин, 83 – женщины).

Задолженность удерживается из заработной платы или из дохода у 2906 должников, из них у 2377 мужчин и 529 женщин. На 01.10.2021 действуют 3928 постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации (3655 - в отношении мужчин, 273 — женщин).

Таким образом, самым распространенным должником Мурманской области является неработающий мужчина от 30 до 40 лет, имеющий среднюю задолженность более 212 тысяч рублей, не имеющий имущества, на которое возможно обратить взыскание, сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.