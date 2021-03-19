Нерадивые управляющие компании и снег во дворах – основные темы онлайн-встречи с жителями города Мурманска

Вчера глава администрации областного центра Евгений Никора более полутора часов в онлайн-режиме отвечал на вопросы, которые поступили от мурманчан.

Уборка и вывоз снега с дворовых территорий, расселение аварийного и ветхого жилья, порядок на контейнерных площадках и дорожная инфраструктура – темы, которые чаще всего затрагивали жители столицы Заполярья.

– Большая часть обращений посвящена деятельности управляющих компаний, – рассказал Евгений Никора. – Особенно актуален вопрос, связанный с вывозом снега. Это одна из самых острых проблем на сегодняшний день. Постараемся оказать влияние, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Для меня главное – комфорт мурманчан. Я благодарю каждого за активность и готовность к диалогу.

Формат общения с горожанами посредством сети Интернет выбран в силу действующих ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе. Следующая встреча планируется во второй половине апреля.