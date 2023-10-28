Нерадивых руководителей управляющих компаний воспитывают предупреждением и рублём

Как сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, с 16 по 20 октября 2023 года за ненадлежащее содержание многоквартирных домов специалистами ведомства были привлечены к административной ответственности руководители ООО: «РЦУ ЖФ», «Вторая управляющая +», «Заполярная Цитадель», «Полярная Сова», «УК Вершины».

Наказанием предусмотрены назначение административных штрафов в общем размере 225000 рублей и предупреждения.

На этой неделе Октябрьский районный суд Мурманска подтвердил законность постановления Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области о привлечении генерального директора управляющей организации ООО «Северная цитадель» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ за ненадлежащее содержание подъезда многоквартирного дома №4 по пер. Арктический в Мурманске, и назначенного министерством размера штрафа 25000 рублей.

В настоящее время судебное решение по делу № 12-331/2023 в законную силу не вступило., уточняет Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru