Неравнодушные мурманчане передали для раненых бойцов из зоны СВО три кресла-коляски

Две из них приобрели представители регионального Управления Росреестра, регулярно помогающие нашим защитникам. Эти кресла легко складываются, что облегчает транспортировку, оборудованы антиопрокидывателями, которые обеспечивают безопасность при небольшом уклоне. Стояночный тормоз надёжно фиксирует устройство во время остановки.

В отделение сочетанной травмы Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, где проходят лечение получившие ранения бойцы, представители Народного фронта приходят не впервые. Например, недавно они передали новенькие телевизоры и кронштейны к ним, так как до этого техническая возможность следить за окружающим миром была доступна не из каждой палаты.

В этот раз привезли три кресла-коляски. Две из них приобрели представители регионального Управления Росреестра, регулярно помогающие нашим защитникам. Эти кресла легко складываются, что облегчает транспортировку, оборудованы антиопрокидывателями, которые обеспечивают безопасность при небольшом уклоне. Стояночный тормоз надёжно фиксирует устройство во время остановки.

Ещё одну электрическую коляску стоимостью свыше 600 тысяч рублей в Народный фронт передал неравнодушный житель областного центра. Кресло покупалось для одного из родственников, но не использовалось по назначению. Это устройство – настоящий вездеход, оборудованный фарами, поворотниками и стоп-сигналами. Управление осуществляется с помощью пульта и джойстика. Спинка, сиденье, подлокотники – всё можно регулировать. Грузоподъёмность – 125 килограммов. Скорость – до семи километров в час.

Фото и видео: https://vk.com/nf_murmansk51?z=video-69761571_456241908%2Fc7a6816f07fa8e8d83