Неравнодушные мурманчане продолжают оказывать гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО

Более сорока наименований медикаментов принесли в Народный фронт сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области. Основная потребность на передовой - в том, что необходимо для лечения ран и борьбы с вирусами. Противовоспалительные, обезболивающие, обеззараживающие средства и перевязочные материалы нужны всегда.

Существенный вклад в формировании очередной партии гуманитарного груза в который раз внесли студенты и педагоги Мурманского индустриального колледжа, регулярно приносящие в Народный фронт помощь для военных. В этот раз вместе со сладкими подарками – четыре полевые печи, собранные студентами под чутким руководством наставников. Обе партии Народный фронт уже передал бойцам, выполняющим задачи на херсонском направлении.

Тем временем, предыдущая партия медикаментов прибыла в пункт назначения. Особую благодарность за них шлёт боец с позывным «Гермес» от лица всего медицинского взвода 122-го полка с купянского направления.

