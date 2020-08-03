Неравнодушные жители Североморска продолжают приводить в порядок уникальную площадку в городском парке

Экологическая акция стала уже четвёртой по счёту за это лето. Её инициаторами вновь выступили североморские депутаты и сотрудники администрации ЗАТО, а поддержали их активные горожане.

- Это история нашего города. Каменный городок был великолепен и востребован жителями Североморска. Здесь гуляли с маленькими детьми, место пользовалось популярностью у школьников, а молодые пары приходили сюда на свидания. Прочитав в газете, что нужна помощь, я пришла. Хочется, чтобы каменный городок снова стал красивым и опрятным, - рассказала участница субботника, учитель начальных классов школы № 7 Светлана Сайгушева.

Территорию каменного городка убрали от мусора, очистили от дерна несколько дорожек, произвели санитарную обрезку деревьев и кустарников – её заранее согласовали с комитетом по развитию городского хозяйства администрации муниципалитета.