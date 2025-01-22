«Неразрушающий контроль»: на базе Полярнозоринского энергетического колледжа состоялось открытие лаборатории «Колатомэнергоремонт»

В рамках рабочей поездки в город Полярные Зори 17 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил Полярнозоринский энергетический колледж (ПЭК), где состоялось открытие 11 новых и современных лабораторий.

В Полярнозоринском энергетическом колледже реализуется федеральная программа «Профессионалитет» - кластер «Полярнозоринский». Кластер — новая система подготовки кадров в учебных заведениях среднего профессионального образования. Особенность такой системы — ориентированность на запросы работодателей. «Полярнозоринский» - единственный кластер региона, который готовит кадры для атомной отрасли Мурманской области.

С целью качественной подготовки студентов по основным техническим специальностям, на оборудовании соответствующем современному производству АО «Атомэнергоремонт» обеспечило открытие лаборатории «Неразрушающий контроль» – это диагностика внутреннего состояния и оценка надёжности объекта, не приводящая к его разрушению и ухудшению его пригодности в эксплуатации. Лаборатория предназначена для обучения специалистов основным методам неразрушающего контроля: визуальный, ультразвуковой, магнитопорошковый, радиоволновый и др.

«Лаборатория неразрушающего контроля оснащена современными техническими средствами обучения, оборудованием и наглядными материалами, что позволит проводить качественные лекционные и практические занятия. Планируется привлечение к занятиям действующих специалистов предприятия, для передачи актуального профессионального опыта. Профессионалитет — новый уровень в направлении образования. Важно, чтобы студенты получили практические навыки и сразу были готовы к работе на современном производстве», - прокомментировал мастер участка дефектоскоии и технического контроля «Колатомэнергоремонт» Игорь Савченко.

Фото предоставлено специалистом по внутренним и внешним коммуникациям «Колатомэнергоремонт».