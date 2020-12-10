Нерыбный рыбный Мурманск

Ноябрь не оправдал ожиданий мурманских портовиков на рост грузооборота. Как сообщает пресс-служба Мурманского морского рыбного порта, в минувшем месяце транспорты и траулеры привезли рыбы и морепродуктов в два раза меньше, чем в 2019 году.

Если начало ноября было довольно ударным, то во второй половине краны часто стояли без движения. Причина не только в нацеленности рыбопромышленников на экспорт. Сами рыбаки и моряки-транспортники объясняют это плохой промысловой обстановкой и штормами, разыгравшимися в Баренцевом море. По данным Росрыболовства, в ноябре в Северном бассейне добыто 32 тысячи тонн рыбы. Это на 8 тысяч тонн ниже, к примеру, октябрьского результата.

- Из-за штормов нам долго пришлось ждать хоть какого-то затишья для перегрузки рыбы в море с траулеров в наши трюмы, - вспоминает подробности рейса Виталий Матюха, капитан транспорта-рефрижератора «Канопус». Его судно должно было привезти рыбу в Мурманск как раз в третьей декаде ноября, а пришло только в декабре, как и ещё несколько транспортов.

- Надо учитывать, что на грузооборот в ноябре прошлого года сильно повлияли большие траулеры «Капитан Горбачев» и «Янтарный», доставившие в Мурманск 6-7 тысяч тонн рыбы пелагических пород – сельди и скумбрии, добытых в районе Фарерских островов, - добавляет Эдуард Малашенков, начальник перегрузочного комплекса Мурманского морского рыбного порта. - А в этом году почти вся пелагия прошла мимо нас, из района промысла её отправляли в Санкт-Петербург.

Всего в ноябре в порт зашло 48 судов.