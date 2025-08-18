Минтруд России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельностиГотовность Мурманской области к осенне-зимнему периоду составляет 88%
Мурманская область. Арктика (16+)18.08.25 15:30

НЭС «Академик Трешников» готовится отправиться из Мурманска к Северному полюсу

Научно-экспедиционное судно «Академик Трешников» в порту Мурманска принимает на борт команду учёных и грузы для научно-исследовательской станции «Ледовая база Мыс Баранова» и дрейфующей станции «Северный полюс-42».

Напомним, научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» ранее вышло из порта Санкт-Петербург. После непродолжительной остановки в столице Заполярья судно продолжит путь в приполюсной район к месту дрейфа экспедиции «Северный полюс-42».

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, НЭС «Академик Трёшников» выполнит задачи по доставке на дрейфующую станцию «Северный полюс-42» снабжения, научного оборудования и сменного состава учёных и полярников.

Рейс экспедиционного судна Арктического и антарктического научно-исследовательского института продлится около двух месяцев, за которые оно преодолеет около 9000 км преимущественно по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана. Попутно НЭС посетит научно-исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова» на архипелаге Северная Земля.

В настоящее время дрейфующая станция «Северный полюс-42» проводит научные исследования в Западном полушарии в точке с координатами 86°с. ш., 130°з. д. Это одно из наиболее труднодоступных мест в Арктике, и именно там российские полярники получают уникальные сведения о реальном состоянии природной среды Арктического региона.

 

 

Фото (Маргарита ЕМЕЛИНА, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457247930%2Fwall-165713521_6369

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

