НЭС «Академик Трёшников» вышел в направлении дрейфующей станции «СП-41»

Ольга Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н Комментарий к новости: 6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях

Анатолий Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом? Комментарий к новости: Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра