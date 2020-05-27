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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.20 11:00

НЭС «Михаил Сомов» вышло в первый рейс по снабжению полярных станций Росгидромета

Научно-экспедиционное судно (НЭС) Северного УГМС «Михаил Сомов» 26 мая вышло в рейс из порта Архангельск. Судно доставит топливо, продовольствие, медикаменты, оборудование для аэрологических исследований, строительные материалы, сообщила пресс-служба Северного УГМС.

Отмечается, что большой объём работ запланирован на метеорологической станции на острове Жижгин в Белом море.  Туда идут грузы для строительства новой бани и дизельной. Кроме того, там будет установлена солнечная электростанция.

Перед выходом в рейс в порту прошла уникальная операция - посадка вертолёта МИ-8 2-го Архангельского объединенного авиаотряда на борт НЭС «Михаил Сомов». В прежние рейсы это происходило у приёмного буя. В этом году изменения внесла новая короновирусная инфекция.

В связи с пандемией особое внимание уделяется обеспечению безопасности экипажа и состава экспедиции для предупреждения распространения COVID-19 в труднодоступных районах Крайнего Севера. Накануне выхода в рейс в порту был организован круглосуточный вахтенный контроль доступа на судно, выход на берег только в маске и перчатках. На корабле проводилась обработка помещений каждые два часа и комплексная дезинфекция — еженедельно. С 15 мая экипаж судна находился на борту «Сомова» на карантине. Сотрудники метеостанций, прибывшие из других регионов, две недели находились в Архангельске в самоизоляции. За две недели и прямо перед выходом в рейс организовано обследование экипажа и членов экспедиции на коронавирусную инфекцию.

Этим рейсом команда открывает навигацию и совершает первый рейс раньше обычного почти на месяц. Это позволит быстрее закончить работу в восточных морях и вернуться из Арктики до начала тяжелых ледовых условий. «Михаил Сомов» в 2020 году планирует совершить три рейса для снабжения более 60 труднодоступных метеорологических станций Северного, Мурманского, Якутского, Чукотского УГМС и ААНИИ Росгидромета.

 

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