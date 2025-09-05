НЭС «Северный полюс» и НЭС «Академик Трешников» встретились в 300 километрах от географического Северного полюса

Научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» прибыло в точку с координатами 87°16' с.ш., 144°15' з.д., где в настоящий момент при поддержке уникальной ледостойкой платформы «Северный полюс» работает дрейфующая научная экспедиция «Северный полюс-42».

Полярникам доставили около 50 тонн грузов – свежие продукты, топливо, научное оборудование и посылки из дома. На станцию также прибыла сменный состав ученых экспедиции и экипажа НЭС «Северный полюс».

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, дрейфующая экспедиция «Северный полюс-42» уже около года проводит научные исследования в высоких широтах Северного Ледовитого океана. За этот период пройдено около 3000 километров, генеральный дрейф от точки старта составил 1000 километров. В настоящее время станция находится в одном из наиболее труднодоступных мест в Арктике, где полномасштабных научных исследований не проводилось много лет.

«Траектория движения станции СП-42 весьма необычна и ориентирована на северо-восток, в направлении Канадского архипелага. Такой аномальный дрейф связан с особенностями циркуляции атмосферы в Арктике в период дрейфа. Он предоставляет большие возможности для исследователей, так как станция находится в районе, который крайне редко посещается научно-исследовательскими экспедициями. Последние данные из этого района были получены в 2012 году, но обстоятельно дрейфующая станция работала в этом районе в 1970-е годы», – рассказал заместитель директора по экспедиционной работе Арктического и антарктического научно-исследовательского института Юрий Угрюмов.

Необычный маршрут дрейфа в экспедиции CП-42 дал учёным возможность провести с помощью современных методик детальный сбор уникальных геологических материалов из хребта Альфа, являющегося наименее изученным регионом Северного Ледовитого океана. Основная информация о его строении была получена в 60-80-e годы прошлого века. Новые исследования дали важнейшую информацию о геологической эволюции региона.

Предварительные результаты научных работ, выполненных на НЭС «Северный Полюс», показали наличие повышенных содержаний углеводородных газов - метана и его гомологов, в некоторых областях хребта Альфа, что свидетельствует о генерации и миграции здесь углеводородов. Также собран представительный материал для проведения фундаментальных палеоклиматических исследований.

Фото (Арина МОРКОВСКИХ, Александр ТЕРЕНТЬЕВ, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457248002%2Fwall-165713521_6395