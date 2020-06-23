Несанкционированные свалки Мурманск не красят

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Мурманска с просьбой принять меры по устранению нарушений природоохранного законодательства, выявленных общественниками. В ходе одного из рейдов эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» в регионе обнаружили несколько объектов несанкционированного размещения отходов.

Одна из свалок образовалась между зданиями №2а и №2а/1 по ул. Генерала Журбы. Несмотря на то, что ранее общественники уже обращали внимание властей и прокуратуры на очевидные нарушения, и их виновника в итоге привлекли к административной ответственности, складирование строительных отходов не прекратилось: место под старой свалкой расчистили, но на участке неподалеку появилась новая. Между тем, рядом находится недавно отремонтированное здание, где сейчас располагается Мурманский областной театр кукол. Активисты ОНФ уже сообщили о проблеме в региональный экологический центр Северного Флота Минобороны России, куда было передано первое обращение общественников.

Ещё один небезопасный для экологии объект возник вблизи многоквартирного дома №10 по ул. Полярные Зори. На земельном участке образовался котлован, который заполнили сточные воды. Там же без труда можно разглядеть старые автомобильные покрышки, крупный лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, демонтированный бордюрный камень, доски и многое другое.

В свалку превратилась и территория рядом с домами на ул. Новосельская и ул. Зареченская. Правда, там отходы, в основном, не хаотично разбросаны, а сложены в полиэтиленовые мешки для мусора, убирать которые, тем не менее, никто не торопится.

«Мы также проверили земельный участок в пер. Хибинский. Осенью прошлого года мы обнаружили здесь навалы крупного лома асфальтовых и асфальтобетонных покрытий высотой с человеческий рост. Между тем, согласно действующим нормативно-правовым актам, такой лом является отходом IV класса опасности, для обращения с которым федеральным законодательством установлены особые требования. Сейчас свалку убрали, однако хотелось бы, чтобы работы производились более качественно. Мы попросили городские власти учесть предоставленную нами информацию и в случае подтверждения выявленных нарушений принять меры, направленные на их устранение», - отметила модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Мурманской области, член регионального штаба ОНФ Светлана Рудакова.