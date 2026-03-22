Как сообщает Государственная инспекция труда (Гострудинспекция, ГИТ) в Мурманской области - территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), комиссией с участием государственного инспектора завершено расследование несчастного случая, произошедшего с маляром Оленегорской ЦРБ в ноябре 2025 года.

Напомним, при выполнении подготовительных ремонтных работ женщина упала с высоты. Полученные травмы оказались смертельными - пострадавшая скончалась в больнице.

Комиссия установила, что причиной трагедии стало падение пострадавшей с неопределенной высоты по неустановленным причинам (свидетели происшествия отсутствовали). В ходе расследования выявлены нарушения в части обеспечения работника средствами индивидуальной защиты.

«Несчастный случай признан связанным с производством, оформлен акт по форме Н-1. Гострудинспекцией в Мурманской области решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности», — сообщил руководитель ведомства Юрий Дмитриев.

Кроме того, материалы расследования направлены в органы следствия.

