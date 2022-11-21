Несколько проектов Мурманской области – в числе победителей национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards»

В 2022 году на соискание XI Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» заявлено 604 проекта из 62 регионов России. Финал состоялся в Нижнем Новгороде. На нём представили презентации 314 проектов из 55 регионов страны.

От Мурманской области до финала были допущены сразу 8 проектов, которые представили: Денис Мальцев, заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области; Дарья Яркова, заместитель директора – руководитель направления «Туризм» АНО «Агентство развития Мончегорска»; Регина Потехина, заместитель директора – руководитель направления «Социально-культурная сфера» АНО «Агентство развития Мончегорска».

Несколько проектов вошли в число победителей:

⁃ Гастрономический Фестиваль «Вкус Арктики» (комитет по туризму Мурманской области, Мурманск) – Гран-при, номинация «Лучшее муниципальное событие в области гастрономического туризма»;

⁃ Imandra Viking Fest (АНО «Агентство развития Мончегорска», Мончегорск) – гран-при, номинация «Национальное событие 2022»;

⁃ Арктический фестиваль «Териберка» (комитет по туризму Мурманской области, Териберка) – 2 место, номинация «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении»;

⁃ Межрегиональный Фестиваль фольклора «Беломорье» (Министерство культуры Мурманской области, Умба) – 2 место, номинация «Лучшее этнокультурное событие»;

⁃ «ГАРАЖАНЕ» – семейный фестиваль гаражной культуры (АНО «Агентство развития Мончегорска», Мончегорск) – 2 место, номинация «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население до 100000»;

⁃ Форум «КультАрктика» (Министерство культуры Мурманской области, Мурманск) – 3 место, номинация «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население свыше 100000»;

⁃ Фестиваль молодёжных субкультур (АНО «СпортКульт51», Мурманск) – финалист, номинация «Лучшее молодежное туристическое событие»;

⁃ Резиденция вдохновения «АртАрктика» на (АНО «Агентство развития Мончегорска», Мончегорск) – финалист, номинация «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении».

Как сообщает региональный комитет по туризму, в преддверии открытия финала на Нижегородской ярмарке состоялась экспертная сессия «Событийный и деловой туризм – инструмент продвижения территории». Более 500 человек, посетивших мероприятие, также ознакомились с презентацией «Нижний Новгород туристический».

Фото: https://gov-murman.ru