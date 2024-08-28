«НЕскучная библиотека» приглашает в гости юных мурманчан

Девятая модельная библиотека в городе Мурманске расположилась по адресу: улица Беринга, 28. Вчера учреждение впервые принимало посетителей после капитального ремонта. В открытии приняла участие заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко.

Учреждение пользуется большой популярностью среди ребят. В нём зарегистрировано около 4 тысяч пользователей, а количество посещений за год составляет более 51 тысячи.

В рамках нацпроекта «Культура» в помещениях были заменены полы, установлены новый подвесной потолок и кольцевые светильники, окрашены стены и обновлен фасад.

Распахнув двери в обновленном формате, культурному пространству есть чем порадовать и удивить юных мурманчан. Для интересного, насыщенного и продуктивного досуга здесь появились: «Библио-чулан» с медиазоной и голографическим вентилятором, создающим образы трёхмерных фигур; релакс-зона с интерактивной панелью; краеведческий сектор для изучения истории родного края и занятий исследовательской деятельностью; настольные игры, в том числе футбол и аэрохоккей.

Всю неделю в «НЕскучной библиотеке» будет проходить День открытых дверей, чтобы все желающие могли познакомиться с возможностями обновленного пространства.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28367&page=1