Неслыханная для IT-рынка ситуация за очень много лет - Айгюн Курбанова

Средняя зарплата IT-специалистов в России к концу 2025 года почти не изменилась как относительно его начала, так и относительно второго полугодия 2024 года и составила 183 тысячи рублей. В основном на это повлияло торможение роста зарплат в регионах, где IT-специалистам платят в среднем 159 тысяч рублей, отмечает представитель платформы. В Москве же средняя зарплата в индустрии составила за период 230 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 200 тысяч рублей.

Как пишет «Коммерсант», при этом в годовом выражении зарплаты в отрасли выросли ниже инфляции (в 2025 году составила 5,6%, по данным Росстата). Например, в Москве показатель увеличился лишь на 4%, в Нижнем Новгороде — на 1% и так далее. В «Хабр» отмечают, что ощутимее всего зарплаты выросли лишь в Волгограде (+15%), Челябинске (+14%), Омске (+13%) и Ростове-на-Дону (+11%).

В целом с января по август прошлого года российские работодатели открыли более 88 тысяч вакансий для программистов и разработчиков, отмечали в hh.ru. Однако при заметном росте числа резюме работодатели видят нехватку квалифицированных кадров. Снижение спроса в связи с оптимизацией IT-бюджетов усугубляет дисбаланс.

В целом текущий тренд во многом связан с общей экономической ситуацией — компании пересматривают и сокращают IT-бюджеты, растёт неопределенность, из-за чего бизнес осторожнее подходит к найму и пересмотру зарплат, считает HR-директор компании «Postgres Professional» Ксения Замуховская. При этом сейчас на одну вакансию претендует чуть более 18 резюме, что является очень высоким показателем, отмечает основатель «Школы проектного менеджмента» Айгюн Курбанова, ссылаясь на данные hh.ru: «Это неслыханная для IT-рынка ситуация за очень много лет».

В «HRD Postgres Professional», наоборот, ожидают в первом полугодии 2026 года стагнацию или даже точечное снижение зарплат. «Во втором полугодии многое будет зависеть от макроэкономических показателей и готовности компаний снова наращивать инвестиции в IT», - считают в компании.