Несмотря на непростые погодные условия: состоялись соревнования по парусному спорту

На протяжении двух дней юноши и девушки в возрасте от 9 до 16 лет демонстрировали мастерство управления маломерными судами класса «Оптимист».

Состязания развернулись на двух площадках — на акватории реки Тулома (на базе Мурманского яхт‑клуба, Верхнетуломское шоссе, 27 км) и на акватории Семёновского озера и лодочной станции парка имени О.П. Найденова.

Несмотря на непростые погодные условия, все 6 участников проявили стойкость перед стихией, непоколебимость духа и волю к победе.

Как сообщает администрация города Мурманска, следующий этап состязаний, в котором примут участие спортсмены от 14 до 21 года на судах классов «Луч» и «Луч‑радиал», запланирован на 20 и 21 июня.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32643&page=1