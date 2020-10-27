Рецепт ухи отдела специального назначения «Айсберг» войдёт в электронную книгу любимых рецептов спецназа ФСИН РоссииДороги Заполярья становятся всё более освещёнными и безопасными
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)27.10.20 09:00

Несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией, предварительный результат декларационной кампании 2020 года не уступает прошлогодним показателям

В УФНС России по Мурманской области состоялась расширенная коллегия налоговых органов региона в онлайн-режиме. Предварительные итоги декларационной кампании 2020 года, а также проведение кампании по информированию граждан о сроках уплаты имущественных налогов обсудили специалисты налоговых органов Кольского края на прошедшей расширенной коллегии под председательством руководителя УФНС России по Мурманской области Оксаны Савченко.

В настоящее время в налоговые органы региона поступило 1,7 тысяч деклараций от индивидуальных предпринимателей, обязанных отчитаться о полученных в 2019 году доходах. Это 60% от общего числа обязанных. Среди граждан, получивших в прошлом году доход, к примеру, от продажи имущества, декларации по форме 3-НДФЛ представили 50% обязанных. Несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией, предварительный результат декларационной кампании 2020 года не уступает прошлогодним показателям. Вместе с тем работа налоговых органов региона по привлечению физических лиц и индивидуальных предпринимателей к декларированию своих доходов за 2019 год активно продолжается.

Ещё одним из приоритетных направлений в работе налоговых органов на сегодняшний день является обеспечение своевременности уплаты гражданами имущественных налогов за 2019 год. Налоговые уведомления для исполнения обязанности по уплате налогов уже направлены жителям Мурманской области. 248 тысяч из них разосланы на бумажном носителе по почте и 111 тысяч выгружены в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в электронном виде. Всего северяне должны будут уплатить не позднее 1 декабря 2020 года более 980 млн рублей имущественных налогов.

В условиях ограниченного приема граждан в налоговых инспекциях Заполярья, которые обусловлены мерами предотвращения распространения коронавирусной инфекции, главными задачами, требующими новых подходов для их решения, становятся информирование налогоплательщиков и способы взаимодействия с ними. Сегодня большинство услуг Налоговой службы можно получить в дистанционном формате. Для этого на сайте ведомства функционирует более 60 электронных сервисов. А вся персонифицируемая информация о налогоплательщике доступна в его «Личном кабинете», с помощью которого можно направлять в налоговые органы обращения и запросы, получать справки и выписки. Вся инструкция по подключению к «Личному кабинету» содержится в аннотациях к сервису для каждой категории налогоплательщика.  

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Побочный эффект пандемии – в Мурманской области выпущено пищевой продукции на 58,1 млрд рублей, а прибыль получили – 5,9 млн
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Ольга
26.10.20 11:05
Видно, что уже нечем мужикам заняться в нашем государстве.
Комментарий к новости:В Мурманске установлен мировой рекорд по силовому экстриму: атлеты сдвинули с места парусник «Седов»
вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
Комментарий к новости:«Огурцами» в Мурманске в 2021 году не запахнет
Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Комментарий к новости:В Общественной палате РФ поддержали позицию рыбаков о необходимости господдержки рыбохозяйственной науки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На Северо-Западе цены на основные виды мороженой рыбы практически не изменились-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, рублю стало веселей-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 октября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Социальные доплаты к пенсии северян увеличатся в 2021 году
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика