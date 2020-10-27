В УФНС России по Мурманской области состоялась расширенная коллегия налоговых органов региона в онлайн-режиме. Предварительные итоги декларационной кампании 2020 года, а также проведение кампании по информированию граждан о сроках уплаты имущественных налогов обсудили специалисты налоговых органов Кольского края на прошедшей расширенной коллегии под председательством руководителя УФНС России по Мурманской области Оксаны Савченко.

В настоящее время в налоговые органы региона поступило 1,7 тысяч деклараций от индивидуальных предпринимателей, обязанных отчитаться о полученных в 2019 году доходах. Это 60% от общего числа обязанных. Среди граждан, получивших в прошлом году доход, к примеру, от продажи имущества, декларации по форме 3-НДФЛ представили 50% обязанных. Несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией, предварительный результат декларационной кампании 2020 года не уступает прошлогодним показателям. Вместе с тем работа налоговых органов региона по привлечению физических лиц и индивидуальных предпринимателей к декларированию своих доходов за 2019 год активно продолжается.

Ещё одним из приоритетных направлений в работе налоговых органов на сегодняшний день является обеспечение своевременности уплаты гражданами имущественных налогов за 2019 год. Налоговые уведомления для исполнения обязанности по уплате налогов уже направлены жителям Мурманской области. 248 тысяч из них разосланы на бумажном носителе по почте и 111 тысяч выгружены в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в электронном виде. Всего северяне должны будут уплатить не позднее 1 декабря 2020 года более 980 млн рублей имущественных налогов.

В условиях ограниченного приема граждан в налоговых инспекциях Заполярья, которые обусловлены мерами предотвращения распространения коронавирусной инфекции, главными задачами, требующими новых подходов для их решения, становятся информирование налогоплательщиков и способы взаимодействия с ними. Сегодня большинство услуг Налоговой службы можно получить в дистанционном формате. Для этого на сайте ведомства функционирует более 60 электронных сервисов. А вся персонифицируемая информация о налогоплательщике доступна в его «Личном кабинете», с помощью которого можно направлять в налоговые органы обращения и запросы, получать справки и выписки. Вся инструкция по подключению к «Личному кабинету» содержится в аннотациях к сервису для каждой категории налогоплательщика.