Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю потери противника составили до 3015 военнослужащих, семь танков, включая два АМХ производства Франции, 22 боевые бронированные машины, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены 44 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии, в том числе три западного производства.

Министерство обороны Российской Федерации 9 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции с 3 по 9 мая 2025 года на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.

Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 15 атак, одна разведка боем в районах населённых пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое Донецкой Народной Республики.

По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов позиций наших войск, а также 23 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня.

В этих условиях Вооружённые Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима.

До начала действия перемирия с 3 по 8 мая т.г. Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1445 боевиков. Уничтожены десять танков, 34 боевые бронированные машины, 95 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии и семь складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Липовое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Противник потерял свыше 1495 военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, включая два бронетранспортёра М113 производства США, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 62 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе 12 производства стран НАТО. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 14 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады теробороны. За неделю на данном направлении потери украинских вооружённых формирований составили более 1860 боевиков, танк, 29 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты «Bradley», девять бронетранспортёров М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, а также два бронетранспортёра «Senator» канадского производства. Уничтожены 48 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и 16 складов боеприпасов.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населённые пункты Лысовка и Троицкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения и двух бригад нацгвардии. Потери противника составили до 3015 военнослужащих, семь танков, включая два АМХ производства Франции, 22 боевые бронированные машины, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены 44 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии, в том числе три западного производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1255 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть производства стран НАТО. Уничтожено шесть станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США. Уничтожены 28 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы «JDAM», 14 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, девять управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 1615 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены 23 безэкипажных катера.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:662 самолёта, 283 вертолёта, 56506 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23249 танков и других боевых бронированных машин, 1560 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24608 орудий полевой артиллерии и миномётов, 35193 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil