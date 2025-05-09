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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.25 09:00

Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, совершили 488 нарушений режима прекращения огня

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобили BATT UMG производства США и «Kirpi» турецкого производства, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Прошло немногим более суток, с начала объявленного Верховным главнокомандующим ВС России президентом Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Великой Победы. Россия, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы объявила перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Решение об этом было принято главой государства 28 апреля. Целью… нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни с 8 по 10 мая является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной, сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Огонь будет прекращён, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по российским позициям или объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ, подчеркивал он.

Как 8 мая сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружёнными Силами России строго соблюдается режим прекращения огня. В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами.

Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населённого пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики.

По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и миномётов позиций наших войск, а также 4 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня.

Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем.

В этих условиях Вооружённые Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима».

Министерство обороны Российской Федерации 8 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «до начала действия перемирия подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, трёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Великий Бурлук Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, инженерная машина разграждения, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Редкодуб, Кировск, Торское, Ямполь Донецкой Народной Республики, Паламаревка и Купянск Харьковской области. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, восемь пикапов, четыре артиллерийских орудия, включая два производства НАТО, а также две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Серебрянка, Закотное, Александро-Шульгино, Плещеевка, Александро-Калиново, Ильиновка, Заря и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортёра «Senator» канадского производства, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Михайловка, Новая Полтавка, Новоалександровка, Котляровка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобили BATT UMG производства США и «Kirpi» турецкого производства, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Новоукраинка, Федоровка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наемников в 132 районах.

За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожены две управляемые авиационные бомбы «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», а также 182 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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