Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобили BATT UMG производства США и «Kirpi» турецкого производства, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Прошло немногим более суток, с начала объявленного Верховным главнокомандующим ВС России президентом Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Великой Победы. Россия, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы объявила перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Решение об этом было принято главой государства 28 апреля. Целью… нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни с 8 по 10 мая является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной, сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Огонь будет прекращён, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по российским позициям или объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ, подчеркивал он.

Как 8 мая сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружёнными Силами России строго соблюдается режим прекращения огня. В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами.

Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населённого пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики.

По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и миномётов позиций наших войск, а также 4 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня.

Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем.

В этих условиях Вооружённые Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима».

Министерство обороны Российской Федерации 8 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «до начала действия перемирия подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, трёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Великий Бурлук Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, инженерная машина разграждения, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Редкодуб, Кировск, Торское, Ямполь Донецкой Народной Республики, Паламаревка и Купянск Харьковской области. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, восемь пикапов, четыре артиллерийских орудия, включая два производства НАТО, а также две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Серебрянка, Закотное, Александро-Шульгино, Плещеевка, Александро-Калиново, Ильиновка, Заря и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортёра «Senator» канадского производства, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Михайловка, Новая Полтавка, Новоалександровка, Котляровка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобили BATT UMG производства США и «Kirpi» турецкого производства, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Новоукраинка, Федоровка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наемников в 132 районах.

За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожены две управляемые авиационные бомбы «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», а также 182 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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