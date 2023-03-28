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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.23 10:45

Несмотря на ограничения, вызванные санкциями, мощность морских портов Западной Арктики будет расти

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов 27 марта провёл круглый стол «Транспортный потенциал Северного морского пути».

Как прозвучало во время обсуждения, мощность морских портов Западной Арктики к 2030 году увеличится до 149,5 млн тонн. «Мощность морских портов Западной Арктики, это в первую очередь Мурманск, Кандалакша, Витино, Архангельск и ещё несколько портов, сейчас 89 млн тонн. К 2030 году мы планируем, что мощность этих портов увеличится до 149,5 млн тонн. Здесь несколько основных инвестиционных проектов. Это морской перегрузочный терминал СПГ компании «НОВАТЭК», рейдовый перевалочный комплекс «РПК-Логистика» — порядка 12,5 млн тонн, угольный терминал «Лавна» — 18 млн тонн», — рассказал руководитель «Росморречфлота» Захарий Джиоев.

Он отметил, что строительно-монтажные работы в части угольного терминала «Лавна» идут очень высокими темпами. Одновременно с этим ведётся строительство железнодорожной ветки, которая обеспечит транспортную доступность терминала.

«Напомню, что терминал строится в рамках концессии, это первая морская концессия. И мы видим, что к концу 2023 года эти мощности будут созданы», — добавил руководитель «Росморречфлота».

Свои проекты реализуют также Мурманский морской торговый порт и Мурманский балкерный терминал. Кроме того «Русатом Карго», чтобы обеспечить транзит через СМП, в том числе контейнерных грузов, реализует два проекта — в Мурманске и Владивостоке, которые станут опорными точками. Предполагается, что дальше с этих опорных точек контейнерные грузы будут перенаправляться либо железнодорожным транспортом, либо внутренними водными путями. В порту Нарьян-Мар реализуется проект по строительству терминала для обслуживания газохимического комплекса.

«Проект достаточно важный, несмотря на то что мощность небольшая — 2,25 млн тонн. Тем не менее, продукция этого газохимического комплекса высоко маржинальная, востребованная», — уточнил Захарий Джиоев.

По словам руководителя «Росморречфлота», несмотря на ограничения, вызванные санкциями, в том числе проблемы с поставками западного оборудования, ни один из инвесторов не отказался от своих планов и проектов. Были либо найдены варианты замещения, либо произошли сдвижки по времени.

 

Фото (СенатИнформ/ Пресс-служба СФ): http://council.gov.ru/events/news/143671/

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