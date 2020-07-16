Несмотря на пандемию, администрация Мурманска продолжает регулярно проверять ситуацию во дворах

Сегодня в рамках традиционного рейда по контролю за качеством работы управляющих организаций представители управления Первомайского округа посетили несколько дворов областного центра.

– Несмотря на пандемию, мы продолжаем регулярно проверять ситуацию во дворах, – отметила ведущий специалист отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству администрации Первомайского округа Ольга Ивкова. – Работаем не только по заранее составленным маршрутам, но также в обязательном порядке проверяем жалобы жителей, не предупреждая о визите управляющие компании.

По результатам проведённой проверки специалистами составляются акты. В течение трёх дней управляющая компания должна исправить перечисленные в них недоработки. Если за это время не принято мер для устранения недостатков, материалы направляются в административную комиссию для составления протокола.

С начала этого года только в Первомайском округе проведено 129 плановых и внеплановых проверок работы УК, составлено 1172 акта, из них 461 материал направлен для привлечения виновных к административной ответственности. Ответственным лицам, руководящим управляющими компаниями, назначено штрафов на сумму более 2,5 млн рублей.