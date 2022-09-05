Мурманские археологи открыли пять первобытных стоянокНовой площадкой проведения фестиваля молодёжных субкультур станет Поморская набережная
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.09.22 09:00

Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжаются провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы

3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами. Российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлён принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции.

4 сентября Министерство обороны Российской Федерации распространило очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

«Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ, - сообщил вчера во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. - За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих.

В районе населённого пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидированы более 120 украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

В результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка Донецкой Народной Республики ликвидированы 110 боевиков. Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счёт мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины.

В районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наёмников ликвидированы до 50 иностранных боевиков.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражено четыре пункта управления, в том числе: штаб националистического формирования «Кракен» в районе Харькова, 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки Донецкой Народной Республики, 65-й механизированной бригады в районе Никольского Запорожской области, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах.

Уничтожено три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск Донецкой Народной Республики, Никольское и Малиновка Запорожской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Балаклея, Першотравневое Харьковской области, Завитне Бажання, Ивановка и Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике.

Перехвачено три противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США в районе населённого пункта Новая Каховка Херсонской области, а также семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре – «HIMARS» и три – «Ольха».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 287 самолётов, 151 вертолёт, 1872 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4804 танка и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3367 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5276 единиц специальной военной автомобильной техники.

Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжаются провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.

3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами. Российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлён принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции.

Радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остаётся в норме».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Никита Савчук
04.09.22 11:01
Даня красавчик!
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Данил Канатчиков – о добровольческом движении и своей поездке в ЛДНР
Д.О. Вернер
03.09.22 20:47
1. "...он посетил Мурманскую область с целью вручить городу орден Ленина и медали «Золотая звезда»." И да и нет. О "Золотой звезде" планы были с 1974 года, как доказательство см. стеллу у Алеши. Ново
Комментарий к новости:Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни
Д.О. Вернер
02.09.22 19:43
Уважаемая Бурак (Смирнова) Ю. Г., Вы против кого и какую борьбу имеете ввиду, обращаясь "... коллеги по ... общей борьбе, мурманчане!"?
Комментарий к новости:Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире11:25«Кандалакша: древняя жемчужина Белого моря». Документальный фильм (6+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В медицинской сфере Мурманской области средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 1500₽-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» пошли вверх, а евро резко дешевеет в паре с долларом-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 14,4% нарастила выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Работодатели Мурманской области могут сэкономить на трудоустройстве молодёжи
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика