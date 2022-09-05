Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжаются провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.

3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами. Российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлён принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции.

4 сентября Министерство обороны Российской Федерации распространило очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

«Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ, - сообщил вчера во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. - За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих.

В районе населённого пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидированы более 120 украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

В результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка Донецкой Народной Республики ликвидированы 110 боевиков. Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счёт мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины.

В районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наёмников ликвидированы до 50 иностранных боевиков.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражено четыре пункта управления, в том числе: штаб националистического формирования «Кракен» в районе Харькова, 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки Донецкой Народной Республики, 65-й механизированной бригады в районе Никольского Запорожской области, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах.

Уничтожено три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск Донецкой Народной Республики, Никольское и Малиновка Запорожской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Балаклея, Першотравневое Харьковской области, Завитне Бажання, Ивановка и Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике.

Перехвачено три противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США в районе населённого пункта Новая Каховка Херсонской области, а также семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре – «HIMARS» и три – «Ольха».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 287 самолётов, 151 вертолёт, 1872 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4804 танка и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3367 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5276 единиц специальной военной автомобильной техники.

Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжаются провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.

3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами. Российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлён принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции.

Радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остаётся в норме».

Фото и видео: https://vk.com/mil