Несмотря на распространение COVID-19, были приложены все усилия, чтобы сохранить доступность высокотехнологичной медицинской помощи - отчёт губернатора

В 2021 году в Мурманской области в сфере здравоохранения реализовывались мероприятия национального проекта «Здравоохранение», федеральной программы модернизации первичного звена, стратегического плана «На Севере жить» и других программ. Они касались практически всех аспектов системы здравоохранения: ремонты зданий медицинских учреждений, закупка медицинского оборудования, обеспечение доступности медицинской помощи в удаленной местности и бесплатными лекарствами, внедрение и развитие цифровых сервисов, привлечение кадров. Об этом 29 июня доложил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании Мурманской областной Думы во время отчёта о результатах деятельности правительства Мурманской области за 2021 год.

Несмотря на распространение COVID-19, были приложены все усилия, чтобы сохранить доступность высокотехнологичной медицинской помощи. В 2021 году такую помощь получили 9536 человек (в 2020 году - 7760 человек).

В июле 2021 года в Мурманском областном онкологическом диспансере введены в работу линейные ускорители «Halcyon», «Truebeam», закупленные в рамках реализации национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». На аппарате «Halcyon» уже пролечен 261 пациент, на аппарате «Truebeam» - 184 пациента. Современные методики лучевой терапии позволили на 86% снизить количество лучевых реакций во время лечения, обеспечили возможность сокращения сроков лечения пациентов до 30%. Пациентам больше не приходится уезжать в столицы для проведения стандартных курсов лучевой терапии.

«Очередь в регионе отсутствует – все пациенты обеспечиваются лучевой терапией своевременно», – отметил Андрей Чибис.

Завершено проектирование 1-го этапа реконструкции комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», которая проводится в рамках нацпроекта.

Расширены функции первичного сосудистого отделения в ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр». В минувшем году в нем провели 612 ангиографий.

Кроме этого, были поставлены мобильные медицинские комплексы в больницы Кольского и Кандалакшского районов, Печенгского округа. Благодаря ним проведено более четырех тысяч исследований: флюорографии, маммографии, лабораторные исследования в удаленной местности. По результатам обследования в передвижных медицинских комплексах у 1110 пациентов впервые выявлены заболевания.

В лечебных учреждениях в муниципалитетах организованы и развернуты: Центр амбулаторной онкологической помощи, гериатрический кабинет и 25 геронтологических коек, первичное сосудистое отделение.

Существенно обновлен парк «тяжёлого» лучевого оборудования. Томографы, аппараты МРТ, рентгены и медицинские комплексы закуплены для районных больниц и медицинских центров региона.

Автопарк Скорой помощи пополнился на 22 автомобиля, в том числе 19 транспортных средств «класса В» и 3 «класса С».

«На линию больше не выходят автомобили, которые старше пяти лет», – сообщил губернатор.

В 2021 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Мурманской области «Здравоохранение», за счет средств областного бюджета приобретено офтальмологическое оборудование в ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» на общую сумму 50 млн рублей.

В прошлом году начата реализация региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» (сроки реализации 2021 - 2025 годы). В ней участвует 13 медицинских учреждений. В 2021 году модернизация осуществлялась на территории г. Ковдора, г. Колы, г. Мурманска, г.п. Кильдинстроя, с.п. Пушной, с.п. Тулома, г. Заполярного, п. Никеля, п. Раякоски, г. Мончегорска. Для медицинских учреждений этих муниципальных образований приобретено 102 единицы медицинского оборудования и 9 автомобилей, проведены ремонты и реконструкции зданий, часть работ продолжается.

Продолжалась работа по привлечению кадров, что позволило достичь показателя обеспеченности врачами всех ведомств на уровне 42,72 человека на 10 тысяч населения, средними медицинскими работниками - 109,1 человека на 10 тыс.ячнаселения. В 2021 году в вузах страны для Мурманской области обучалось 294 студента по программам специалитета и 87 ординаторов. 31 студент, закончивший свое обучение в 2021 году, уже трудоустроился в подведомственные медицинские организации. В течении первого года работы 89 врачей получили единовременную денежную выплату - 500 тысяч рублей и ежеквартальную выплату - 15 тысяч рублей; 11 фельдшеров получили единовременную выплату - 300 тысяч рублей и ежеквартальную - 15 тысяч рублей. Программа «Земский доктор» / «Земский фельдшер» реализована на 100%, финансовые средства в размере 26 млн рублей выплачены специалистам.

В результате дополнительного оснащения компьютерным оборудованием количество автоматизированных рабочих мест для медицинских работников превысило 6,3 тысячи единиц. В 27 медицинских организациях доработаны медицинские информационные системы для обеспечения работы врачей с единой электронной картой пациента, а также для взаимодействия с бюро МСЭ, ФСС, региональными системами. Более 213 тысяч человек воспользовались услугами (сервисами) в Личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг. Это более чем в два раза больше, чем в 2020 году.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в медучреждения региона поставлено 33 единицы медицинских изделий в 4 медицинских учреждения, выполнено 129 вылетов санитарной авиации, что составило 104,9% от плановых значений, установленных в национальном проекте. В результате 145 человек, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток. Бесплатные необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях получили 3284 человека - 96% пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий. За счёт повышения качества диспансерного наблюдения удалось снизить до 3,1% летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения.

Расходы Мурманской области на здравоохранение составили в 2021 году более 31 млрд рублей, сообщило региональное Министерство информационной политики.