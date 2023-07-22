Несмотря на распространение птичьего гриппа в некоторых районах Мурманской области, орнитологическая обстановка в «Экотехнопарке» остаётся стабильной

По информации орнитологов Мурманского филиала АО «Ситиматик», птицы, обитающие в окрестностях предприятия, ведут себя типично, массовой гибели пернатых не наблюдается.

Сегодня в регионе есть два очага высокопатогенного гриппа птиц. Один – на Ура-Губе, другой – на озере Секретарское в посёлке Териберка. По данным комитета по ветеринарии, наблюдается тенденция к снижению количества погибших птиц. Опасность вируса заключается в том, что он может передаваться человеку при контакте с больной или погибшей птицей. Поэтому в районах эпизоотического очага нельзя находиться людям и домашним животным.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», ястребы-тетеревятники, постоянно проживающие на территории «Экотехнопарка», регулярно проходят обследования. При этом Дарвин и Кассиопея не контактируют с чайками, но в целях недопущения возможного заражения специалисты всё равно соблюдают меры предосторожности – в частности, наблюдают, есть ли падеж чаек в непосредственной близости к предприятию. В целом, как сообщили в орнитологической службе, чаек в окрестностях полигона ТБО по сравнению с прошлым годом стало меньше. Это прямое следствие внедрения метода биорепеллентации в «Экотехнопарке», то есть постоянного присутствия хищных птиц на объекте, а также использования отпугивающих устройств.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».