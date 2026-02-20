Несмотря на санкционное давление, подорожание логистики и изменение конъюнктуры мировых рынков, рыбохозяйственный комплекс региона достойно завершил 2025 год

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис провёл очередное заседание Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области. В его работе принимают участие представители регионального правительства, отраслевой науки, рыбопромышленных ассоциаций и ведущих предприятий рыбной отрасли.

Андрей Чибис напомнил, что совет стал постоянно действующей площадкой для решения различных вопросов, коллегиального формирования общей позиции по важным темам для рыбаков региона, в том числе для обсуждения на федеральном уровне.

«На одном из прошлых заседаний договаривались постараться скорректировать федеральное законодательство, чтобы в рамках прибрежного лова можно было перерабатывать улов на рыбопромысловых судах. Работа вместе с правительством проведена, обсуждали и с Дмитрием Николаевичем Патрушевым, подключилась Елена Васильевна Дягилева – наш сенатор. Соответствующий законопроект принят в первом чтении. С учетом позиции правительства и правильности этих действий, убежден, что закон будет принят. Это даст радикальное увеличение количества продукции. Важно, что это практический результат в том числе и нашей с вами работы, спасибо всем за активное участие», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что в прошлом году принят ряд важных решений: обеспечена возможность перезаключения договоров на рыболовные участки на 20 лет без торгов с трехлетней рассрочкой платежа, усилен парламентский контроль за всем, что происходит в рыбохозяйственном комплексе.

«Именно поэтому сегодня в повестке ключевой вопрос – увеличение срока закрепления инвестиционных квот с 15 до 20 лет. Важная и чувствительная тема, которая влияет на стратегическое планирование строительства судов и береговых предприятий. Необходимо учесть все нюансы и выработать позицию региона. Вместе с представителями Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича обсудим состояние запасов анадромных видов рыб. Дискуссионный вопрос, так как ловля семги – одна из экономических основ развития региона, важна для рыбаков, туристов, но при этом нужно предпринимать меры увеличения популяции лососевых, чтобы сохранить экологический баланс. Нужен научно обоснованный мониторинг, ситуацию рассмотрим со всех сторон, в том числе и в части аренды рыбопромысловых участков для организации любительского и промышленного рыболовства. Важно, чтобы юрлица, которые получат право на продление аренды, обеспечили в том числе интересы жителей – через механизм льгот, или дополнительные инвестиции в соцсферу муниципалитетов, где расположены эти участки», - отметил губернатор.

Андрей Чибис сообщил, что несмотря на санкционное давление, подорожание логистики и изменение конъюнктуры мировых рынков, рыбохозяйственный комплекс региона достойно завершил 2025 год. Объём выращивания товарной рыбы на предприятиях аквакультуры Мурманской области составил порядка 57 тысяч тонн – это 104,5% к показателю 2024 года. Объём добычи морских водных биоресурсов достиг 414,2 тысячи тонн. Объём добычи крабов вырос до 22,7 тысячи тонн. Налоговые поступления в консолидированный бюджет от предприятий рыбохозяйственного комплекса за 2025 год составили 8,79 млрд рублей (101,8% к уровню 2024 года). Численность работников за 11 месяцев 2025 года составила 6,2 тысячи человек. Средняя зарплата превысила 266 тысяч рублей — это на 12,4% выше, чем годом ранее, и существенно выше средней по региону.

«Каждая девятая тонна рыбной продукции в стране произведена предприятиями Заполярья. Мурманские рыбаки обеспечивают более 9% общероссийского вылова и 55% вылова предприятий Северного бассейна. Сложностей много, но идет поступательное развитие, – отметил Андрей Чибис. – В том числе продолжается программа обновления флота: построены и работают 6 современных судов, включая траулеры «Капитан Соколов», «Орион», «Лев» и краболов «Вайгач». Еще три краболова и логистический центр находятся в работе. Это серьезные инвестиции в будущее региона, в повышение эффективности и безопасности промысла. Благодарю всех, кто в этих непростых условиях реализует эти проекты».

Сенатор Елена Дягилева отметила, что при поддержке губернатора Андрея Чибиса отрасль, даже несмотря на вызовы, сохраняет устойчивые позиции.

«Сегодня мы обсудили очень важные вопросы, которые также находятся в центре обсуждения Совета Федерации им уделяет личное внимание спикер палаты регионов Валентина Ивановна Матвиенко. 2025 год был непростым, но продуктивным. Принят ряд важных законов, в том числе о возможности перезаключить договоры на рыболовные участки на 20 лет без торгов, с трёхлетней рассрочкой платежа, а также обеспечен парламентский контроль за строительством флота по инвестквотам. Упомяну ещё одну важную инициативу, которую неоднократно озвучивал глава Заполярья. На заседании Госдумы в первом чтении принят законопроект, который будет способствовать рациональному использованию такого ценного ресурса, как печень трески. Уверена, в эту сессию получится принять этот закон. Продолжим совместную работу, чтобы отрасль и впредь развивалась, а рыбаки Мурмана могли и впредь максимально эффективно вести промысел», - прокомментировала сенатор.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Станислав Аксёнов отметил, что инвестквоты – очень востребованная мера поддержки.

«В текущей ситуации сложно говорить о бюджетных вливаниях на поддержку отрасли, но крайне востребована такая нефинансовая мера поддержки, как предоставление инвестквоты на 20 лет вместо 15-летнего срока, закрепленного текущим законодательством. Это позволит банкам-кредиторам переоценить окупаемость нового флота и даст возможность рыбакам рефинансировать кредиты и избежать невыплат. Учитывая непростые условия, в которых отрасль работает и реализует затратные инвестпроекты, особенно важно не увеличивать нагрузку на рыбаков. Такой опасной допнагрузкой могут стать вывозные пошлины на рыбную продукцию, если будет принято решение об их введении», – сказал он.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562614/#&gid=1&pid=13