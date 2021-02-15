Несмотря на сильные морозы. Прошли очередные игры в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги

В гарнизонах Северного флота, расположенных в Мурманской области, состоялись очередные игры в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги. Несмотря на сильные морозы, охватившие Мурманскую область, все хоккейные игры на открытых площадках состоялись в штатном режиме. Для игроков и зрителей была организована раздача горячего чая.

В дивизионе «Лига Надежды» на главной ледовой арене Северной военной хоккейной лиги в городе Североморске команда штаба и управления флота «К-21» выиграла со счётом 3:1 у хоккеистов «Спасателя» управления поисковых и аварийно-спасательных работ.

Сборная соединения атомных подводных лодок «Медведи» на домашней ледовой площадке в городе Заозерске уступила команде «Абордаж» бригады десантных кораблей - 3:4.

В Снежногорске хоккеисты подводных сил «Тайфун» с минимальным счётом 1:0 обыграли «Последний аргумент» соединения атомных подводных лодок.

В дивизионе «Лига Мечты» команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» проиграла «Торосу» Центра материально-технического обеспечения флота со счётом 2:3. Игра прошла в исторической столице Северного флота - городе Полярном.

В гарнизоне морских пехотинцев Спутник команда с одноименным названием встретилась с действующим чемпионом Северной военной хоккейной лиги - сборной армии ВВС и ПВО Северного флота «Гроза». Со счётом 5:0 победу одержали представители авиации.