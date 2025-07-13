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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.25 10:00

Несмотря на сложности и ограничения рыбопромышленники Севера находятся в лидерах рыбохозяйственного комплекса России

В преддверии Дня рыбака губернатор Андрей Чибис провёл заседание Территориального рыбохозяйственного совета, на котором обсудили текущее состояние рыбопромышленного комплекса, развитие инфраструктуры и законодательные инициативы.

Глава региона отметил, что с начала специальной военной операции оказывается беспрецедентное санкционное давление. Накладывают свой отпечаток и закрытые границы, и перенаправление рынков сбыта.

«Мурманская область уверенно держится в лидерах рыбохозяйственного комплекса России. Каждая девятая тонна рыбной продукции произведена предприятиями нашего региона. Наши рыбаки обеспечивают более 11% общероссийского вылова и 55% вылова предприятий Северного рыбохозяйственного бассейна. Всего в рыбной отрасли региона занято более 7,5 тысячи человек. Несмотря на сложности и ограничения отрасль живёт. Состав рыбодобывающего флота в 2024 году пополнился четырьмя новыми рыбопромысловыми судами», — сказал глава региона.

Ранее региональному правительству удалось отстоять право рыбаков на применение переводных коэффициентов при учёте улова и на федеральном уровне решить проблему законодательного регулирования прибрежного рыболовства, сейчас ведётся работа над решением проблемы нормирования мышьяка в рыбе и морепродуктах, расширением ассортимента прибрежной продукции, что требует изменений в закон. Также для компаний рыбохозяйственного комплекса действует режим АЗ РФ. В его рамках уже успешно реализуется ряд проектов по аквакультуре, портовой деятельности и строительству новых судов.

Также речь шла о международном приграничном сотрудничестве. Исторически рыболовство в Баренцевом море регулировалось совместно, но сейчас Норвегия в одностороннем порядке нарушает эти договоренности. Кроме того, актуальна перенастройка логистики и экспорта. Ставка делается на китайских партнёров и партнёров из Индии.

Это крайне важно и для развития Трансарктического транспортного коридора.

Ведётся активная проработка мер поддержки рыбаков. В том числе, рассматривается возможность введения моратория на проведения проверок предприятий.

Кроме того, во время совета договорились о создании рабочей группы для межведомственной координации, работу которой будет держать на личном контроле Андрей Чибис.

Во время встречи участники совета представили свои доклады. На заседании особое внимание было уделено вопросам контроля и профилактики нарушений в рыбной отрасли. Наталья Крутикова, руководитель Ассоциации прибрежных рыбопромышленников Мурмана, и Константин Древетняк, гендиректор Союза рыбопромышленников Севера, предложили меры по усилению прозрачности промысла и созданию эффективных механизмов взаимодействия между рыбодобывающими предприятиями и контролирующими органами.

Валентин Балашов, председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна, представил инициативы ФАС России по совершенствованию законодательства. В их числе – введение обязательной отчётности через уполномоченные биржи и ужесточение контроля за иностранными инвестициями в стратегические рыбопромышленные предприятия через поправки в закон №57-ФЗ. Эти инициативы требуют тщательной проработки и оценки их влияния на работу отрасли в непростых условиях внешних вызовов.

Генеральный директор Мурманского морского рыбного порта Андрей Бородин представил проекты модернизации портовой инфраструктуры для увеличения грузооборота. Более детально обсудить дальнейшие перспективы развития, в том числе интеграцию порта в международные логистические маршруты, включая Северный морской путь, губернатор и руководитель рыбного порта смогли во время двусторонней встречи.

В преддверии профессионального праздника Андрей Чибис наградил федеральными и региональными благодарностями и грамотами за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие рыбной отрасли Мурманской области 13 работников.

Ещё 7 коллективов губернатор поощрил благодарственными письмами за активное участие в подготовке и проведении мероприятий профессионального праздника — Дня рыбака.

По данным Мурманскстата, рыбохозяйственный комплекс Мурманской области занимает одно из важнейших мест в экономике региона, а наши рыбаки вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

На начало 2025 года в регионе было зарегистрировано 157 организаций в рыболовстве, 84 – в переработке рыбы. В сфере рыболовства трудились 5,8 тысячи человек, на береговых предприятиях по переработке рыбы – 1,3 тысячи человек.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в рыболовстве в прошлом году была одной из самых высоких в регионе и составляла 258,8 тысячи рублей. Заработная плата на береговых рыбообрабатывающих предприятиях, напротив, была на 14% ниже средней по области и составляла 98,8 тысячи рублей.

По данным Федерального агентства по рыболовству, рыбаками Мурманской области в 2024 году было добыто 523 тысячи тонн рыбы и других водных биоресурсов. Это составляло 11% общероссийского улова.

В 2024 году в Мурманской области было произведено 32 тысячи тонн свежей или охлаждённой рыбы, а также чуть более 448 тысяч тонн переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков.

 

 

Фото: https://vk.com/@murmanskstat-den-rybaka

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