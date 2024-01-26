«Несмотря на снижение количества ДТП, статистика прошлого года по количеству погибших и раненых вызывает серьёзную озабоченность», – Сергей Дубовой

Спикер региональной Думы Сергей Дубовой принял участие в расширенном заседании коллегии Управления МВД России по Мурманской области. В центре внимания – итоги оперативно-служебной деятельности полиции в минувшем году и приоритетные направления на 2024 год.

Во время обсуждения прозвучало, что сотрудникам правоохранительного ведомства региона удалось сохранить контроль за состоянием правопорядка и обеспечить своевременное реагирование на обстановку в регионе.

В текущем году продолжается развитие системы профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних, также эффективными названы действия полиции в сфере исполнения миграционного законодательства. Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на снижение аварийности на региональных дорогах, в том числе, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

– Несмотря на снижение количества ДТП, статистика прошлого года по количеству погибших и раненых вызывает серьёзную озабоченность, – подчеркнул Сергей Дубовой, комментируя итоги заседания коллегии. – В этом году уже произошло несколько серьёзных аварий, в результате которых есть пострадавшие. Здесь важно разобраться в причинах таких дорожных происшествий и проанализировать варианты профилактических мер.

Не менее важным направлением, по мнению парламентария, является взаимодействие областной Думы и УМВД:

– Благодарен региональному Управлению МВД за экспертное мнение по вопросам, на которые указывают жители региона и организации в своих обращениях в областную Думу. Результатом эффективности нашего взаимодействия также можно назвать совершенствование законов в области охраны общественного порядка. В частности, в прошлом году областной Думой были приняты изменения в региональное законодательство, согласно которому народные дружинники, призванные оказывать помощь полиции в обеспечении правопорядка, получили форменную одежду. Более того, по решению губернатора области, с начала этого года будет запущен единый механизм финансовой поддержки народных дружинников. Хорошей мерой поддержки подразделений патрульно-постовой службы для решения вопроса дефицита кадров считаю решение главы региона дополнительно выплачивать сотрудникам ППС ежемесячно по 10 тысяч рублей из областного бюджета.

Сергей Дубовой поблагодарил личный состав органов внутренних дел Мурманской области за добросовестное исполнение своего долга, пожелал всем дальнейших успехов в службе.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29319/