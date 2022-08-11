Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» 11 августа завершил переход из Петропавловска-Камчатского и встал на рейд порта Мурманск. Экипаж в полном объёме выполнил рейсовое задание первого в 2022 году субсидируемого каботажного рейса, проходившего по маршруту Санкт-Петербург – Мурманск ‒ Петропавловск-Камчатский ‒ Мурманск.

«Несмотря на то, что сейчас 70% площади Восточно-Сибирского моря покрыто однолетним льдом, атомный контейнеровоз «Севморпуть» без ледокольной проводки прошёл через всю акваторию Северного морского пути. Первый субсидируемый рейс завершён в установленные сроки», ‒ приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонида Ирлицы.

Как сообщает пресс-служба «Атомфлота», в ближайшее время «Севморпуть» встанет под выгрузку. В порт Мурманск лихтеровоз доставил 21 сорокафутовый контейнер с замороженной рыбой, 8 единиц генеральных грузов (техника), один сорокафутовый контейнер с оборудованием для буровой установки.

Планируется, что в сентябре состоится вторая в этом году субсидируемая каботажная перевозка грузов на «Севморпути» по льготным тарифам на Дальний Восток и в обратном направлении в европейскую часть России.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/