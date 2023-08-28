Несмотря на все сложности, с которым столкнулся бизнес в настоящее время, реализация проектов в Мурманской области продолжается, а количество резидентов ТОР и АЗРФ не перестаёт расти

На сегодняшний день в нашем регионе общее количество ТОР и АЗРФ насчитывает 214 резидентов. Об этом в ходе оперативного совещания рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«По состоянию на конец первого полугодия 2023 года резидентами АЗРФ и ТОР в совокупности вложено в реализацию проектов более 190 млрд рублей, что составляет половину от запланированных инвестиций и создано почти 5 тысяч рабочих мест. Полностью введены в работу 24 проекта. А общий объём инвестиций, который будет вложен в экономику региона резидентами уже превышает 384 млрд рублей. Количество планируемых к созданию рабочих мест превышает 11,5 тысячи. В этом году планируется завершить проекты по созданию фабрики по убою и переработке атлантического лосося с производственной мощностью линии до 165 тонн готовой продукции в сутки. В Ура Губе откроется морской перегрузочный комплекс СПГ. Также планируется установка многофункционального комплекса придорожного сервиса в селе Ловозеро, о котором просили жители», - отметил губернатор.

Подробнее о реализации проектов резидентов ТОР и АЗРФ и работе преференциальных режимов доложила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

«Основная задача префрежимов ТОР и АЗРФ заключается в оказании содействия в реализации проектов за счёт государственной поддержки в виде налоговых льгот и преференций. Одной из таких преференций, является компенсация за счёт средств федерального бюджета 75% исчисляемых страховых взносов за сотрудников, занятых на вновь созданных рабочих местах в рамках проекта. По состоянию на июнь 2023 данной формой поддержки воспользовались 22 резидента. Сумма возмещения за весь период реализации проектов составила 205 млн рублей», - подчеркнула Ольга Кузнецова.

Проекты резидентов в основном ориентированы на внутренний рынок, более половины резидентов АЗРФ и ТОР ведут работы по проектированию, строительству и закупке оборудования.

Ещё одной весьма востребованной мерой поддержки является получение земельных участков под реализацию проектов без проведения торгов. По состоянию на 1 полугодие 2023 года региональным министерством имущественных отношений заключено 264 договора аренды земельных участков с резидентами ТОР и АЗРФ. Общая площадь земельных участков, переданных в аренду для реализации проектов, превышает 9,5 млн кв метров.

«Каждый третий проект реализуется в сфере туризма. Это вполне объяснимо, ведь турпоток в Мурманскую область продолжает расти. В 2022 году он превысил показатель 2021 на 11% и составил порядка 540 тысяч человек. За четыре года в Мурманскую область въехало более 1,8 млн человек, а доходы сферы туризма превысили 9,3 млрд рублей», - добавила вице-губернатор.

География реализации проектов распространилась уже на все основные муниципалитеты региона. Проекты реализуются даже на территории ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Видяево.

Среди реализованных проектов - центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк-Мурманск», производственная площадка компании «Ренейссанс Арктик», на базе которой осуществлялась сборка металлоконструкций для СПГ заводов, панорамный ресторан «Плато», рыбоперерабатывающий завод «Терский берег», многофункциональный комплекс придорожного сервиса Атлас на трассе Мурманск-Печенга и другие.

В текущем году резидентами АЗРФ был введён в эксплуатацию ряд интересных, ярких туристических объектов, такие как загородный отель «Титовка Ривер Парк» компании «Студеный берег», санаторий «Изовела» в городе Апатиты, гостиница «Сокрома Гиперборея» уровня 3 звезды в Кировске, ресторан грузинской кухни «Джани Ресторани» в Мончегорске и многие другие.

В высокой стадии и уже близки к своему завершению следующие проекты - создание Комплекса перегрузки угля «Лавна», реализуемый резидентом ТОР компанией «МТП Лавна». Общая готовность проекта составляет 68%. Также в соответствии с утвержденным графиком продолжается реализация проекта развития Ковдорского ГОКа. В рамках проекта уже создано 113 рабочих мест.

Компанией «Русский лосось» завершена реализация одного из двух заявленных проектов - создание фабрики по убою и переработке атлантического лосося. Максимальная производственная мощность линии составит 165 тонн готовой продукции в сутки.

Сектор транспорта и логистики занимает существенную часть в экономике региона. В связи с чем, мы оказываем максимальную поддержку проектам данной отрасли.

До конца текущего года ожидается официальный ввод в эксплуатацию морского порта Витино, предназначенного для перевалки нефтепродуктов. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году резидент ТОР компания «Арктическая перевалка», дочернее общество ПАО «НОВАТЭК», планирует полностью завершить реализацию проекта по созданию в Ура Губе Мурманской области морского перегрузочного комплекса СПГ.

В конце 2023 года мы ожидаем открытие в Ловозере знакового объекта, о котором так долго просили жители села, многофункционального комплекса придорожного сервиса «Атлас-Ловозеро». Это будет уже второй проект, который будет реализован группой компаний «Ивекта», на территории региона.

«Хотелось бы отметить, что, несмотря на все сложности, с которым столкнулся наш бизнес в настоящее время, реализация проектов продолжается и количество резидентов не перестает расти. Немалой заслугой этого является эффективная работа наших институтов поддержки «КРДВ Мурманск» и «Корпорации развития Мурманской области», готовых прийти на помощь инвестору в любой даже самой сложной ситуации», - заключила Ольга Кузнецова.