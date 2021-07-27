Несмотря на введённые из-за пандемии ограничения, в 2020 году по сравнению с 2019 годом оборот розничной торговли непродовольственными товарами в нашем регионе вырос на 21%

Торговля – один из важнейших секторов экономики, без которого невозможно представить современную жизнь. День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства отмечался в Советском Союзе с 1966 года в последнее воскресенье июля. Но позднее Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ, согласно которому День работника торговли ежегодно отмечается в четвертую субботу июля, в этом году он выпадает на последний день месяца.

Вот несколько интересных фактов. Торговля как занятие человека развивается с каменного века, а вот слово «продавец» пришло в русский язык в конце XIX века с появлением крупных магазинов и универмагов.

Самым продаваемым товаром в мире являются бензин и кофе.

Первый товар через сеть Интернет был продан в 1995 году, это была книга.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в сфере торговли нашего региона в 2020 году трудились 19,4 тысячи работников организаций (7 процентов всех работающих). В Статистическом регистре Росстата по основному виду деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» было зарегистрировано 6,4 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Оборот организаций розничной торговли в 2020 году составил 179 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах на 4 процента меньше, чем в 2019 году. Удельный вес в нём пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий остался практически неизменным – 61 процент.

Торговые сети, несмотря на введённые из-за пандемии ограничения, показали в прошлом году по сравнению с 2019 годом рост оборота розничной торговли продуктами питания и табаком в полтора раза и значительный (на 21 процент) – непродовольственными товарами. Их доля на розничном рынке продовольственных товаров и табака Мурманской области в 2020 году составила почти 50 процентов, непродовольственных – около 42 процентов, что больше, чем год назад, на 19 и 9 процентных пункта.

Активно развивался сегмент электронных продаж. В 2020 году оборот розничной торговли через Интернет в сопоставимых ценах возрос более чем в полтора раза, и достиг 2,7 миллиарда рублей.