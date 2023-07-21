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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.23 17:30

Несмотря на вызовы последних лет, Мурманская область демонстрирует уверенный рост по ряду показателей: Андрей Чибис доложил Владимиру Путину об успехах в экономике региона

В завершение рабочей поездки в Мурманскую область Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Андреем Чибисом. Глава региона отметил, что несмотря на вызовы последних лет, включая пандемию и действующие санкционные ограничения, Кольское Заполярье демонстрирует уверенный рост по ряду экономических показателей. 

«Если брать четырёхлетний период, то у нас и рост ВРП 19,8 процента, и рост промышленного производства выше 10 процентов, и рост инвестиций очень значительный – 16 процентов, а всего за четыре года вложено 900 миллиардов рублей. Один из проектов – якорный резидент территории опережающего развития «НОВАТЭК», и мы дали старт выпуску платформы по сжижению газа», – перечислил губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что важная задача – наладить совместную работу с работающими на территории региона компаниями, чтобы не произошло сбоев в работе. И эта задача выполняется успешно.

«Ни одно предприятие не остановилось, не произошло никакого сокращения рабочих мест. Понятно, что определённая «встряска» была, но, тем не менее, все предприятия сегодня работают и реализуют те инвестиционные планы, о которых мы договаривались с этими компаниями. Важно, что наши ключевые партнёры, такие как компания «ФосАгро», «Норникель», «НОВАТЭК», помимо имеющихся инвестпланов, ещё и выполняют свои дополнительные социальные обязательства в рамках специально заключенных соглашений», – прокомментировал глава региона.

Отдельной задачей губернатор обозначил развитие малого и среднего бизнеса. Для этого постоянно в зависимости от ситуации совершенствуется система действующих преференций: к примеру, в 2020 году по упрощённой системе налогообложения в шесть раз были снижены налоги для малого бизнеса.

«В 2022 году уже объём выплаченных налогов, несмотря на снижение, превысил те налоги, которые мы получали до 2020 года. То есть этот бизнес стал, благодаря этой льготе, активно развиваться, а итоги 2022 года (показали), что на 8,9 процента количество людей, которые заняты в среднем и малом бизнесе, у нас выросло – хотя на Севере вести малый бизнес с учётом дополнительных издержек непросто», – заметил глава региона.

Управленческая команда Мурманской области всегда внимательно следит за доходами бюджета и при наличии дополнительных средств их расходуют на необходимые социальные проекты. Один из них – «Работа рядом».

«Мы стараемся делать так, чтобы люди имели возможность развиваться, зарабатывать. Запустили проект, который достаточно успешно работает, «Работа рядом» – для тех, кто в поиске постоянной работы, и для наших школьников и студентов. Очень популярная история, временная общественно полезная работа, особенно в каникулярный период: школьники помогают и приучаются к труду, деньги зарабатывают, помогают благоустраивать и приводить в порядок наши города и посёлки», – рассказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, большое внимание в Мурманской области также уделяется благоустройству и созданию комфортных пространств для жителей: общественных, молодёжных, спортивных, а также образовательных. Глава региона рассказал президенту о действующем проекте «Арктическая школа».

«В этом году у нас уже будет более 180 пространств, которые мы преобразовали в школах и детских садах. Важно, что сами школьники выбирают то пространство и тот дизайн-проект, который будет реализован. Дальше этот проект попадает на конкурс, жюри выбирает то, что нужно сделать. Отдельный подобный проект мы запустили для Приморского района Запорожской области, наш подшефный район, чтобы в местных школах помимо кровель, которые мы им отремонтируем, появлялись современные пространства», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

Фото (Максим Блинов, РИА «Новости»): https://gov-murman.ru

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