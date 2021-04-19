Несмотря ни на что, поддерживающий ремонт 300 дворов в Мурманске, запланированный на 2021, должен быть проведён - Андрей Чибис

Губернатор Андрей Чибис призвал депутатов городского Совета Мурманска к совместной работе по повышению качества жизни мурманчан и вновь рассмотреть вопрос о необходимости выполнения поддерживающего ремонта 300 дворов. В 2021 году на эти цели правительством Мурманской области предусмотрено 60 млн рублей.

«Не могу объяснить, почему депутаты городского Совета Мурманска не поддержали проект. Уровень софинансирования со стороны муниципального бюджета – менее 30%, остальные денежные средства заложены в бюджете области. Наша задача, коллеги, – думать о людях! Надо постепенно приводить дворы в порядок, убирать эти жуткие ямы, на которые жалуются мурманчане. Я считаю, что на муниципальном уровне нужно ещё раз поставить этот вопрос на рассмотрение», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона сделал акцент на важности преображения дворов в областном центре. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в городе реализуются проекты комплексной модернизации территорий. Помимо этого, по мнению Андрея Чибиса, необходимо дополнительно проводить поддерживающий ремонт дворовых проездов. Эти работы были начаты в прошлом году. Так, при поддержке областного бюджета ремонт выполнили в 300 мурманских дворах.

«С учётом той помощи, которую оказывает область, денежных средств в Мурманске достаточно. Важно принимать решения, как и на что их тратить, опираясь на мнение самих жителей», – подытожил глава региона, поручив вице-губернатору Елене Дягилевой, министру градостроительства и благоустройства области Марии Гавриловой совместно с администрацией Мурманска проработать альтернативные варианты реализации программы.