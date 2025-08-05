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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.25 19:00

Несоблюдение режима, отсутствие спорта и усталость — главные угрозы здоровью россиян

Каждый третий россиянин связывает плохое самочувствие с несоблюдением режима питания, сна и отдыха, 3 из 10 — с усталостью, каждый четвертый — с отказом от занятий спортом. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Что мешает россиян быть здоровыми?

Каждый третий респондент (33%) связывает плохое самочувствие с несоблюдением режима питания, отдыха и сна. 30% отмечают чрезмерную физическую и психологическую усталость, 26% — отсутствие физической активности, а 23% — низкое качество медицинского обслуживания. 21% респондентов считают, что их здоровью вредит плохая экологическая обстановка, 16% указывают на вредные привычки. 13% считают, что всему виной игнорирование профилактических осмотров, а ещё 9% — недолеченные заболевания.

Женщины чаще жалуются на усталость, плохую экологию и недостаток физической активности. Мужчины же чаще называют в топ-3 самых важных причин вредные привычки, а также отказ от профилактических осмотров и лечения болезней.

Среди россиян в возрасте от 45 лет больше тех, кто связывает проблемы со здоровьем с некачественными медицинскими услугами и вредными привычками.

Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще указывают на несоблюдение режима, тогда как те, кто зарабатывает от 50 до 100 тысяч рублей, больше обеспокоены качеством медицинских услуг, экологической обстановкой и отсутствием регулярных медицинских обследований.

18% считают себя абсолютно здоровыми, причём мужчины чаще женщин (20% против 16% соответственно). Более оптимистично оценивают своё здоровье молодые россияне (23% среди тех, кому до 35 лет), больше таких и среди респондентов с заработком от 100 тысяч рублей (25%).

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным 17 лет назад, россияне стали чаще связывать плохое самочувствие с физической и психологической усталостью и качеством медицинского обслуживания, реже — с экологией и вредными привычками. Тех, кто отказывается от профилактических медосмотров и полноценного лечения заболеваний, стало меньше.

Время проведения опроса: 21—30 июля 2025 года.

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