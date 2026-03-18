Несовершеннолетние повара на работе - это недопустимо!

Гострудинспекцией в Мурманской области во взаимодействии с правоохранительными органами выявлен факт нарушения трудовых прав несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Мурманской области, в ходе совместных мероприятий было установлено, что индивидуальный предприниматель допустил к работе двоих несовершеннолетних граждан иностранного государства 2008-го и 2010 годов рождения. В октябре 2025 года работодатель заключил с подростками трудовые договоры, приняв их на должность «Повар» на предприятие общественного питания в Мурманске.

Указанное противоречит требованиям ст. 265 ТК РФ, которой установлен запрет на применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью. Согласно постановлению правительства РФ от 25.02.2000 №163 работы непосредственно у горячей плиты, кондитерских печей и электрожарочных шкафов относятся к видам деятельности, где использование труда несовершеннолетних недопустимо.

В действиях виновного лица усматривается состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.27 КоАПРФ (нарушение трудового законодательства).

«При назначении наказания учтено, что допущенное нарушение создавало непосредственную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних работников. В связи с этим применение такой меры наказания, как предупреждение, является недопустимым», - прокомментировала ситуацию заместитель главного государственного инспектора труда в Мурманской области Анастасия Подобедова.

