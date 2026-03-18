С 17 марта в Мурманской области начался приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.03.26 15:00

Несовершеннолетние повара на работе - это недопустимо!

Гострудинспекцией в Мурманской области во взаимодействии с правоохранительными органами выявлен факт нарушения трудовых прав несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Мурманской области, в ходе совместных мероприятий было установлено, что индивидуальный предприниматель допустил к работе двоих несовершеннолетних граждан иностранного государства 2008-го и 2010 годов рождения. В октябре 2025 года работодатель заключил с подростками трудовые договоры, приняв их на должность «Повар» на предприятие общественного питания в Мурманске.

Указанное противоречит требованиям ст. 265 ТК РФ, которой установлен запрет на применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью. Согласно постановлению правительства РФ от 25.02.2000 №163 работы непосредственно у горячей плиты, кондитерских печей и электрожарочных шкафов относятся к видам деятельности, где использование труда несовершеннолетних недопустимо.

В действиях виновного лица усматривается состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.27 КоАПРФ (нарушение трудового законодательства).

«При назначении наказания учтено, что допущенное нарушение создавало непосредственную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних работников. В связи с этим применение такой меры наказания, как предупреждение, является недопустимым», - прокомментировала ситуацию заместитель главного государственного инспектора труда в Мурманской области Анастасия Подобедова.

 

 

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242646%2F2c947c9f0a57ea7b73

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:50«ДНК России». Документальный цикл (16+)16:20«Нобелевские лауреаты». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»