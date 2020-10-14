Несовершеннолетним самозанятым в 2021 году назначат дополнительные налоговые льготы

Несовершеннолетние самозанятые с 2021 года получат дополнительную налоговую льготу в размере 12 тысяч рублей, сообщила корпоративный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Елена Мякотникова.

Сегодня Агентство стратегических инициатив, «Сбер» и «Google» презентовали обучающий курс для молодых предпринимателей «Стать предпринимателем. Бизнес в стиле Z». Мероприятие прошло в онлайн-формате.

«Мы также прорабатываем, обсуждаем возможность создания каких-то особенных налоговых статусов, предпочтений преференций, в частности, для несовершеннолетних самозанятых со следующего года предоставляется дополнительная льгота. Каждому несовершеннолетнему самозанятому в размере 12 тысяч рублей льгота на налог в дополнение к имеющимся льготам для совершеннолетних предпринимателей», — сказала Мякотникова.

Как отметила представитель АСИ, такая мера поддержки позволит молодым предпринимателям создавать свой бизнес в более комфортных условиях, пишет 1prime.ru.