Нестандартная книжная магия в мурманской «Научке»

Бывают люди «неформат», «нестандарт» или «одеты не по форме». А книги, как люди, могут быть такими же, уверены сотрудники Мурманской областной научной библиотеке.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, у мурманчан и гостей города есть прекрасная возможность убедиться в этом на выставке «НеФормат» в зале отраслевой литературы и периодических изданий!

Посетителей «Научки» будет ждать «гигантский Александр Пушкин», который «надел» на себя всё своё собрание сочинений. Такого не видели даже библиотекари! Гостей выставки точно удивят и книги, иллюстрации которых выдвигаются вперед или вверх, а потом складываются в объёмное изображение, когда их открывают. Или издания небольшого формата в стиле смартфона, планшета или букридера.

И, несомненно, приведут в восторг те документы, которые снабжены дополнительными репринтными материалами, наборами открыток, большими конвертами с вкладками географических карт, документов, бумажных денег. С помощью одного уникального издания можно даже рискнуть погадать на судьбу, бросая кости.

А чтобы увидеть эти и многие другие секреты и книжные сюрпризы нестандартной книжной магии, нужно только посетить до 31 августа зал отраслевой литературы и периодических изданий (2-й этаж) научной библиотеки. (12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457293158%2Fwall-44573273_29984